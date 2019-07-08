2019-07-08T18:53:08+03:00
Происшествия

В Краснодаре объявили экстренное предупреждение из-за непогоды

По прогнозам синоптиков, в городе ожидаются ливни с грозами
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Штормовое предупреждение продлится до 10 июля.Штормовое предупреждение продлится до 10 июля.
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В кубанской столице ночью 9 июля прогнозируют непогоду. В связи с этим в Краснодаре объявлено штормовое предупреждение.

- 9 и 10 июля ожидаются ливни с грозой, градом, а также шквалистым усилением ветра до 23 метров в секунду - сообщают в администрации Краснодара.

Жителям города рекомендуют закрывать форточки и окна в домах, а также в целях безопасности отключить электричество, газ и водопровод.

- В случае нахождения в непогоду на улице следует избегать рекламных щитов и не укрываться под деревьями, около стен домов и на остановках общественного транспорта, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» спасатели.

ВАЖНО!

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, звоните по телефону 8 (861) 214-33-36 и 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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