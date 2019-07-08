На Кубани 15-летнего фаната американского актера гей-порно доставили в больницу с инородным предметом в теле

СЕГОДНЯ 19:15 2019-07-08T19:15:57+03:00

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4 июля из местной ЦРБ станицы Тбилисской позвонили в полицию и сообщили, что к ним поступил мальчик с инородным телом в кишке. К слову, школьник в статусе своей страницы в «ВКонтакте» дал ссылку на гей-группу с неоднозначными фразами.

- Как попало инородное тело в прямую кишку подростка, пока неясно, - сообщил источник в правоохранительных органах. – Вызов поступил около часа ночи 4 июля, в больницу выехали полицейские, где в приемном покое находился мальчик. Продолжается проверка.

К слову, школьник является администратором группы латиномариканского стриптизера Рикардо Милоса.

ИСТОЧНИК KP.RU