2019-07-08T19:11:49+03:00
Происшествия

В Апшеронске 12-летний мальчик погиб под рухнувшей стеной дома

Отец подростка ранее занимался разбором ветхого здания
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Алексей БУЛАТОВФото: Алексей БУЛАТОВ
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Трагедия случилась в одном из частных домов Апшеронска на Лесозаводской.

- Установлено, что вечером 7 июля 40-летний местный житель вместе с 12-летним сыном был на своем земельном участке, где располагался полуразрушенный дом, разбором которого мужчина занимался накануне, - сообщают в СУ СК по Краснодарскому краю.

В тот момент, когда отец спиливал ветки деревьев, на его сына обрушилась стена ветхого строения. Мужчина, став очевидцем произошедшего вызвал на место бригаду скорой медицинской помощи, врачи которой по приезде констатировали смерть мальчика.

- Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, - добавляют в СУ СК по региону. - Проводится судебно-медицинская экспертиза.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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