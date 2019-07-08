2019-07-08T21:49:14+03:00
Происшествия

В Анапе будут судить тренера, по вине которого в море утонул 17-летний спортсмен

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Трагедия случилась на пляже в станице Благовещенской 18 июня 2019 года. Сюда привел группу учеников секции пулевой стрельбы центра спортподготовки «Крымский» тренер.

- Отдыхали они на несанкционированном и не оборудованном участке пляжа, - сказал старший помощник Анапского межрайонного прокурора Андрей Смоляный. - Видя установленные знаки «Купание запрещено», отсутствие на береговой линии спасательного поста, а также спасателей и медицинских работников, тренер все же пустил купаться детей.

В какой-то момент один из подростков исчез из виду. Нашли 17-летнего спортсмена в акватории Черного моря - он утонул во время купания.

- В отношении 37-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, - сообщили в СУ СК по Краснодарскому краю. - Он подозревается в причинении смерти по неосторожности 17-летнему жителю Крымского района вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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