2019-07-08T22:16:07+03:00
Происшествия

На бывшего реаниматолога анапской больницы возбудили дело за смерть девочки

Он поставил неверный диагноз
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Врач больше в больнице не работает.Врач больше в больнице не работает.
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В детской больнице Анапы долгое время шли проверки. Прокуратура проверяла опрашивала врачей, проверяла документацию и квалификацию специалистов после того, как погибла одна из пациенток.

- В отношении анестезиолога-реаниматолога возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», - рассказывает «КП» - Кубань» старший помощник Анапского межрайонного прокурора Андрей Смоляный.

Врач поставил неверный диагноз поступившей в тяжелом состоянии маленькой девочке. Необходимого лечения пациентка не получила. Ее состояние с каждым днем стало ухудшаться. И в итоге малышка скончалась.

Уголовное дело продолжает расследоваться. В случае, если анестезиолога-реаниматолога признают виновным, ему грозит до трех лет тюрьмы.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в детском медучреждении врач больше не работает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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