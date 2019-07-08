На бывшего реаниматолога анапской больницы возбудили дело за смерть девочки
В детской больнице Анапы долгое время шли проверки. Прокуратура проверяла опрашивала врачей, проверяла документацию и квалификацию специалистов после того, как погибла одна из пациенток.
- В отношении анестезиолога-реаниматолога возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», - рассказывает «КП» - Кубань» старший помощник Анапского межрайонного прокурора Андрей Смоляный.
Врач поставил неверный диагноз поступившей в тяжелом состоянии маленькой девочке. Необходимого лечения пациентка не получила. Ее состояние с каждым днем стало ухудшаться. И в итоге малышка скончалась.
Уголовное дело продолжает расследоваться. В случае, если анестезиолога-реаниматолога признают виновным, ему грозит до трех лет тюрьмы.
Как удалось узнать «КП» - Кубань», в детском медучреждении врач больше не работает.
ИСТОЧНИК KP.RU
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