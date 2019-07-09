2019-07-09T07:16:48+03:00
Общество

В Краснодаре по улице Северной заменят светофоры

Регулировать транспорт будут инспекторы ГИБДД
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В понедельник, 8 июля, на пересечении Северной, Аэродромной и Фрунзе отключили светофорный объект. Он не будет работать до 18:00 10 июля. Регулируют транспорт сотрудники отдельного батальона дорожно-постовой службы ГИБДД.

- С 10 июля на этом перекрестке будет полностью изменят организацию дорожного движения. По Северной введут выделенную полосу для общественного транспорта. К этому времени специалисты полностью заменят светофоры и произведут наладку нового оборудования, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Они будут оснащены таймерами обратного отсчета. На проезжую часть нанесут разметку, в том числе «зебру», и установят дорожные знаки.

- Мы просим водителей и пешеходов быть особенно внимательными при пересечении этих важных дорожных узлов, следовать знакам инспекторов ГИБДД, соблюдать правила дорожного движения, - подчеркнул Владимир Архипов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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