СЕГОДНЯ 07:43 2019-07-09T07:43:25+03:00

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Министром ГО и ЧС Краснодарского края стал Сергей Пуликовский. 8 июля первый заместитель губернатора Андрей Алексеенко по поручению главы региона представил коллективу ведомства нового руководителя.

Сергей Пуликовский родился 26 июля 1975 года в городе Лепель. Образование получил в Новосибирском высшем военном общевойсковом командном училище, также закончил Военную академию имени Фрунзе, Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.

- С августа 2016 года он трудился в должности начальника военного комиссариата Краснодарского края. В разные периоды военной, политической и общественной деятельности был отмечен государственными наградами и знаками отличия, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, Сергей Васин покинул пост первого вице-мэра Краснодара. Он продолжит работу в администрации города в качестве советника главы кубанской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU