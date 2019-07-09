В Усть-Лабинском районе двое умерли от паленого алкоголя, который получили за работу

СЕГОДНЯ 08:03 2019-07-09T10:01:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В поселке Неелинском Усть-лабинского района правоохранители обнаружили мертвыми 56-летнего мужчину и 74-летнюю женщину. Оба трупа лежали на полу. Как было установлено, собутыльники злоупотребляли алкоголем и нигде не работали.

Сотрудники полиции видимых следов насильственной смерти при осмотре не обнаружили. Оконные рамы и входная дверь были заперты изнутри. На столе были только бутылка, где находился алкоголь, и две рюмки. В доме мужчина и женщина находились вдвоем.

Возможной причиной смерти местных жителей является отравлением суррогатным алкоголем. Вскоре нашли мужчину, который нанимал умерших на подработку. 70-летний гражданин проживает в Усть-Лабинске. Но у него есть дачный участок, который находится в хуторе Неелинском.

Мужчина рассказал правоохранителям, что 5 июля передал мужчине и женщине за выполнение работ на его территории бутылку с алкоголем. Ранее он предлагал эту же спиртосодержащую жидкость и другим гражданам. Купил он алкогольную продукцию у неизвестных лиц на автодороге Краснодар-Кропоткин. 5 литров горячительного напитка, которые хранились на дачном участке мужчины, изъяли и направили на экспертизу.

- Материалы дела переданы в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, - сообщил «КП»- Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU