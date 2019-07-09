На Кубани семь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика
На трассе М-4 «Дон» в ночь на 9 июля произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 7 человек.
- В дежурную часть Кореновского района сообщение об аварии поступило в 23:40. По предварительным данным, на трассе водитель автобуса Setra не выдержал дистанцию и влетел впереди идущий грузовик «Камаз», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
За медицинской помощью обратились семь человек, включая трех детей. От госпитализации все пострадавшие отказались. Вскоре прибыл другой автобус и пассажиры продолжили следование по маршруту.
Автобус перевозил туристов из Перми.
По данному факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU