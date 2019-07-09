СЕГОДНЯ 08:27 2019-07-09T08:27:41+03:00

На Кубани семь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика Фото: Архив "КП"

Им оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации они отказались

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На трассе М-4 «Дон» в ночь на 9 июля произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 7 человек.

- В дежурную часть Кореновского района сообщение об аварии поступило в 23:40. По предварительным данным, на трассе водитель автобуса Setra не выдержал дистанцию и влетел впереди идущий грузовик «Камаз», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

За медицинской помощью обратились семь человек, включая трех детей. От госпитализации все пострадавшие отказались. Вскоре прибыл другой автобус и пассажиры продолжили следование по маршруту.

Автобус перевозил туристов из Перми.

По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU