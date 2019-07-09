Температура воды в Черном море 9 июля 2019: комфортнее всего купаться в Сочи и Туапсе

СЕГОДНЯ 09:05 2019-07-09T09:05:27+03:00

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«Комсомолка» продолжает следить за тем, как прогрелась вода в Черном море на курортах Краснодарского края сегодня, 9 июля.

9 июля температура воды в Сочи и Туапсе составляет +25,2 градуса, а в Джубге на 0,1 градус холоднее. В Геленджике термометры показывают отметку в 24,8 градуса, а в Новороссийске на 0,2 градуса меньше. А в Анапе водичка прохладная –23,8 градуса .

Во вторник на пляжах Азовского побережья, а конкретно в Темрюке температура воды поднялась до отметки 25,5 градусов, в Приморско-Ахтарске -25,4 градусов. В Ейске немного прохладней – 24,3 градуса тепла.

На Черноморском побережье пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-14 метров в секунду, при грозе до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до +30.

ИСТОЧНИК KP.RU