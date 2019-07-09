2019-07-09T09:26:14+03:00
Происшествия

В Курганинском районе задержали мужчину, который находился в федеральном розыске

Сейчас он заключен под стражу
Александра ПОДУШКО
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В Курганинском районе задержали мужчину, который находился в федеральном розыскеВ Курганинском районе задержали мужчину, который находился в федеральном розыскеФото: Архив "КП"
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Сотрудники уголовного розыска Курганинского района задержали в Сочи 31-летнего гражданина, разыскиваемого за совершение кражи.

Он был фигурантом уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Злоумышленник скрылся от органов предварительного следствия и его объявили в федеральный розыск.

- Было установлено, что на одной из улиц Курганинска подозреваемый подошел к 18-летнему местному жителю, попросил у него телефон, чтобы позвонить, после чего убежал. В этот же день он продал похищенное, а вырученные деньги потратил на личные нужды, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Мужчину очень быстро нашли, он признался в содеянном, однако после этого скрылся от органов предварительного следствия.

Сейчас подозреваемый доставлен в отдел полиции Курганинского района. Он находится под стражей. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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