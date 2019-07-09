2019-07-09T09:53:54+03:00
Происшествия

В Приморско-Ахтарском районе женщина брала кредиты на клиентов банка без их ведома

Она делала фото документов потерпевших
Александра ПОДУШКО
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В Приморско-Ахтарском районе женщина брала кредиты на клиентов банка без их ведомаВ Приморско-Ахтарском районе женщина брала кредиты на клиентов банка без их ведомаФото: Архив "КП"
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В дежурную часть Приморско-Ахтарского района обратился 55-летний местный житель. Он рассказал, что сотрудница банка оформила без его ведома кредит на 317 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали 29-летнюю женщину и доставили ее в отдел полиции. Здесь она призналась, что в феврале 2018 года потерпевший обратился в банк, что бы взять заем на стиральную машину. Когда ему все одобрили, злоумышленница сфотографировала его документы. А после в ноябре того же года взяла на его имя кредит, не предупредив его.

Вскоре была установлена причастность женщины к еще одному похожему преступлению. В мае 2018 года она также оформила кредит на ничего не подозревающую 67-летнюю женщину. В этот раз сумма заема составила 131 тысячу рублей.

- Деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению. В отношении злоумышленницы возбужденно уголовное дело по ч.1 и ч.3 статьи 158 (Кража), - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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