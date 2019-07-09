2019-07-09T10:09:13+03:00
Общество

Кубань в 2020 году присоединится к проведению Года памяти и славы

Об этом сообщил СМИ глава региона Вениамин Кондратьев
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского краяФото: Архив "КП"
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8 июля президент подписал указ о проведении в 2020 году в России Года памяти и славы в честь 75-летия Победы в ВОВ.

– Особым направлением в этой работе считаю патриотическое воспитание молодежи, потому как тех, кто воевал, уже практически не осталось. Поэтому проведение в России Года памяти и славы – отличная возможность еще и еще раз напомнить о подвигах наших предков, - отметил Вениамин Кондратьев.

- В регионе уже разработали проект плана основных мероприятий, посвященных 75-летию Победы. Это культурно-массовые, информационно-просветительские, социально-значимые, памятно-мемориальные мероприятия. Рабочие группы побывают у каждого ветерана, узнают о его проблемах и чем ему помочь, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

К 75-летию Победы будут еще раз проверят все монументы, памятники, захоронения и индивидуальные могилы ветеранов. Информация по этим объектам уже собрана в районах. К работе подключатся школьники и волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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