ФК «Краснодар» представил новую форму на сезон 2019/20
Футбольный клуб «Краснодар» представил новую форму, в которой проведет сезон 2019/20. Домашний комплект выполнен в традиционных цветах, но зеленый выполнен в необычном виде калейдоскопа. Белый выездной комплект – сочетание белого и ассиметрических светло-серых элементов.
Выездная форма ФК "Краснодар" в сезоне 2019/20
- В обоих комплектах используется технология DryCell, благодаря которой происходит быстрое влагоотведение с поверхности кожи во время интенсивных нагрузок, что является важнейшим фактором для профессиональных спортсменов наивысшего уровня, - сообщают в пресс-службе клуба.
Болельщики смогут купить оригинальную форму с 19 июля в официальных магазинах клуба. Свой первый матч нового «Краснодар» проведет на выезде против «Ахмата» 14 июля. Встреча начнется в 21:30.
ИСТОЧНИК KP.RU
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