2019-07-09T10:09:37+03:00
Спорт

ФК «Краснодар» представил новую форму на сезон 2019/20

Она заметно отличается от предыдущих версий
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Форма ФК "Краснодар" в сезоне 2019/20Форма ФК "Краснодар" в сезоне 2019/20
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Футбольный клуб «Краснодар» представил новую форму, в которой проведет сезон 2019/20. Домашний комплект выполнен в традиционных цветах, но зеленый выполнен в необычном виде калейдоскопа. Белый выездной комплект – сочетание белого и ассиметрических светло-серых элементов.

Выездная форма ФК "Краснодар" в сезоне 2019/20

Выездная форма ФК "Краснодар" в сезоне 2019/20

- В обоих комплектах используется технология DryCell, благодаря которой происходит быстрое влагоотведение с поверхности кожи во время интенсивных нагрузок, что является важнейшим фактором для профессиональных спортсменов наивысшего уровня, - сообщают в пресс-службе клуба.

Болельщики смогут купить оригинальную форму с 19 июля в официальных магазинах клуба. Свой первый матч нового «Краснодар» проведет на выезде против «Ахмата» 14 июля. Встреча начнется в 21:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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