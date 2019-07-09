СЕГОДНЯ 10:26 2019-07-09T10:26:16+03:00

Всего на турнир отправилась команда из 23 представителей Краснодарского края

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В решающем поединке Руслан Шахбазов одержал психологическую победу, вынудив Миньонг Кима получить замечание. В итоге Кубанский дзюдоист взял второе «золото» на Всемирной летней Универсиаде.

Его победа определила исход матчевой встречи сборных России и Южной Кореи в финале командного турнира. Перед выходом на татами представителя Краснодарского края счет был равным – 2:2.

- Руслан Шахбазов учится на 4-м курсе Кубанского государственного университета физической культуры, спорт и туризма. На минувшей неделе он принес сборной России первое золото универсиады в Италии, выступая в личном зачете в категории свыше 90 килограммов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также игрок регбийного клуба «Кубань» Дарья Лушина в составе сборной России по регби-7 стала бронзовым призером универсиады.

ИСТОЧНИК KP.RU