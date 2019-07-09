В Краснодаре на Сормовской смонтировали новую троллейбусную линию

СЕГОДНЯ 10:44 2019-07-09T10:54:38+03:00

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В ночь с 8 на 9 июля сотрудники МУП «КТТУ» смонтировали новую троллейбусную линию. Ее длина - 194 метра в однопутном исчислении. Работы были проведены на бывшем кольце улицы Лизы Чайкиной и Сормовской, в связи с изменением движения.

Здесь сделали Т-образный перекресток. Теперь водитель смогут поворачивать на Сормовскую с двух полос, а также направо с Лизы Чайкиной на Сормовскую и с Сормовской на Лизы Чайкиной.

- Новая организация движения уже запущена, это позволит увеличить пропускную способность, а также уменьшить количество заторов на дорогах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе МУП «КТТУ».

Напомним, в понедельник, 8 июля, на пересечении Северной, Аэродромной и Фрунзе отключили светофорный объект. Он не будет работать до 18:00 10 июля. Регулируют транспорт сотрудники отдельного батальона дорожно-постовой службы ГИБДД. С 10 июля на этом перекрестке полностью изменят организацию дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU