Из Анапы открылись прямые рейсы в Стамбул

СЕГОДНЯ 11:05 2019-07-09T11:05:07+03:00

Они будут выполняться два раза в неделю – по вторникам и пятницам

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Из аэропорта Анапы 9 июля открыли авиасообщение с Турцией. Перелеты будут совершать воздушные судна Airbus A320, принадлежащие авиакомпании Onur Air.

Они будут выполняться по вторникам и пятницам. В 03:40 вылет, прибытие в аэропорт Стамбула - в 05:40. В обратном направлении воздушное судно полетит в 01:00, сядет в Анапе - в 02:40. Билет в одну сторону обойдется примерно 5,5 тысяч рублей.

- С начала июня действуют автобусные перевозки в Международный аэропорт Анапа из Крыма и обратном направлении в рамках проекта Fly&Bus. Они осуществляются в семь крымских городов: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту, - сообщили в пресс-службе аэропорта Анапы.

ИСТОЧНИК KP.RU