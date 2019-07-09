2019-07-09T11:05:07+03:00
Общество

Из Анапы открылись прямые рейсы в Стамбул

Они будут выполняться два раза в неделю – по вторникам и пятницам
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Из Анапы открылись прямые рейсы в СтамбулИз Анапы открылись прямые рейсы в СтамбулФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Из аэропорта Анапы 9 июля открыли авиасообщение с Турцией. Перелеты будут совершать воздушные судна Airbus A320, принадлежащие авиакомпании Onur Air.

Они будут выполняться по вторникам и пятницам. В 03:40 вылет, прибытие в аэропорт Стамбула - в 05:40. В обратном направлении воздушное судно полетит в 01:00, сядет в Анапе - в 02:40. Билет в одну сторону обойдется примерно 5,5 тысяч рублей.

- С начала июня действуют автобусные перевозки в Международный аэропорт Анапа из Крыма и обратном направлении в рамках проекта Fly&Bus. Они осуществляются в семь крымских городов: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту, - сообщили в пресс-службе аэропорта Анапы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Анапе предпринимателю запретили катать отдыхающих на опасном парашюте
В Сочи в суд предано дело об обмане дольщиков на 122 миллиона рублей
В Сочи 10 сентября выберут нового мэра
В Сочи задержали местного жителя со свертком мефедрона
На Кубани испортится погода
1000 фильмов и 101 канал в подарок клиентам «ТНС энерго Кубань» от «Ростелеком» и онлайн-кинотеатра Wink
Первышов рассказал о причинах закрытия Яблоновского моста
На Кубани мужчину осудят за ложный донос
Валентина Матвиенко осмотрела площадь Святого князя Владимира и ЖК «Российский»
В Брюховецком районе в аварии погибли два человека
Владельцев старинных домов в центре Краснодара научат заботиться о них
В Сочи туристка из Уфы скатилась с «Тропы здоровья»
В Краснодаре на Сормовской смонтировали новую троллейбусную линию
Кубанский дзюдоист взял второе «золото» на Всемирной летней Универсиаде
ФК «Краснодар» представил новую форму на сезон 2019/20
Кубань в 2020 году присоединится к проведению Года памяти и славы
В Приморско-Ахтарском районе женщина брала кредиты на клиентов банка без их ведома
В Курганинском районе задержали мужчину, который находился в федеральном розыске
Температура воды в Черном море 9 июля 2019: комфортнее всего купаться в Сочи и Туапсе
На Кубани семь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика
В Усть-Лабинском районе двое умерли от паленого алкоголя, который получили за работу
Министром ГО и ЧС Краснодарского края стал Сергей Пуликовский
В Краснодаре по улице Северной заменят светофоры
На бывшего реаниматолога анапской больницы возбудили дело за смерть девочки
В Анапе будут судить тренера, по вине которого в море утонул 17-летний спортсмен
На Кубани 15-летнего фаната мем-стриптизера Рикардо Милоса доставили в больницу с инородным предметом в теле
В Апшеронске 12-летний мальчик погиб под рухнувшей стеной дома