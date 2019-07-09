2019-07-09T11:18:44+03:00
Происшествия

В Сочи туристка из Уфы скатилась с «Тропы здоровья»

Травм она не получила, но найти обратно дорогу самостоятельно не смогла
Александра ПОДУШКО
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Фото: «Кубань-СПАС»Фото: «Кубань-СПАС»
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Вечером 8 июля в районе Красной поляны 26-летняя туристка из Уфы прогуливалась по «Тропе здоровья». Она не заметила, как начало темнеть, и в сумерках оступилась и скатилась по крутому склону.

При падении травм она не получила, но самостоятельно выбраться из леса не смогла и вызвала спасателей.

- На место прибыли сотрудники Краснополянского отряда «Кубань-СПАС». Спасатели нашли в лесу пострадавшую, вывели ее на тропу и сопроводили до места ее проживания. Медицинская помощь туристке не потребовалась, - сообщили в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

Напомним, несчастный случай произошел 7 июля в селе Кабардинка. 30-летний Краснодарец отдыхал с женой. Они спускались по крутой тропе в районе севшего на мель корабля «Рио». Внезапно мужчина оступился и покатился по склону. Приблизительно через 40 метров ему удалось ухватиться за дерево. Из-за падения пострадавший сильно ушибся. У мужчины травма бедра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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