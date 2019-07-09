Владельцев старинных домов в центре Краснодара научат заботиться о них

СЕГОДНЯ 11:33 2019-07-09T11:33:52+03:00

О всех требованиях им расскажут на специальных встречах

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433 здания в центре вошли в реестр ценных градоформирующих объектов. Требования, связанные с их содержанием, местным жителям расскажут на специальных встречах.

- Их организует краевое управление государственной охраны объектов культурного наследия. Уже назначены даты с жителями Западного округа - 11 июля, и Центрального округа - 18 июля, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Для участия также приглашены разработчики проекта предмета охраны исторического поселения Краснодара. Встречи пройдут по следующему графику:

11 июля в 18:30 в актовом зале администрации Западного округа по адресу: Калинина, 339.

18 июля в 18:30 в актовом зале администрации Центрального округа по адресу: Ставропольская, 77.

ИСТОЧНИК KP.RU