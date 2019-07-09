В Брюховецком районе в аварии погибли два человека
В Брюховецком районе 8 июля в 14:4 на автодороге Краснодар – Ейск произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, 57-летний водитель за рулем автомобиля марки «Рено Дастер», на нерегулируемом перекрестке, при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении «DAF» с полуприцепом. Иномарка влетела в грузовик.
- В результате аварии водитель легкового автомобиля и его 57-летняя пассажирка скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
На дорогах Краснодарского края 8 июля сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 28 ДТП, в которых 2 человека погибли и 32 получили ранения различной степени тяжести. В регионе произошло 4 наезда на пешеходов, пострадали четыре человека, в том числе один ребенок.
ИСТОЧНИК KP.RU