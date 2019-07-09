2019-07-09T11:41:41+03:00
Происшествия

В Брюховецком районе в аварии погибли два человека

Потерпевшие скончались до приезда скорой
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-службе ГИБДД по краюФото: пресс-службе ГИБДД по краю
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В Брюховецком районе 8 июля в 14:4 на автодороге КраснодарЕйск произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 57-летний водитель за рулем автомобиля марки «Рено Дастер», на нерегулируемом перекрестке, при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении «DAF» с полуприцепом. Иномарка влетела в грузовик.

- В результате аварии водитель легкового автомобиля и его 57-летняя пассажирка скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На дорогах Краснодарского края 8 июля сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 28 ДТП, в которых 2 человека погибли и 32 получили ранения различной степени тяжести. В регионе произошло 4 наезда на пешеходов, пострадали четыре человека, в том числе один ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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