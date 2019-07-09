Валентина Матвиенко осмотрела площадь Святого князя Владимира и ЖК «Российский»

СЕГОДНЯ 11:58 2019-07-09T11:58:21+03:00

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Спикер СФ посетила краевой центр, чтобы ознакомиться с ходом реализации национальных проектов на территории Ставрополья, а также обсудить социально-экономическое развитие региона.

Знакомство с краевой столицей Валентина Матвиенко начала с самого молодого и интенсивно развивающегося района - юго-западного. В рабочей поездке по важным объектам Ставрополя спикера верхней палаты парламента России сопровождали полномочный представитель Президента РФ в СКФО Александр Матовников, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, председатель краевой Думы Геннадий Ягубов, представители Совета Федераций, министерств и ведомств края, глава Ставрополя Андрей Джатдоев, генеральный директор группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов.

Первая остановка - площадь Святого князя Владимира. Андрей Джатдоев рассказал, что несколько лет назад здесь было чистое поле, а сегодня - одно из любимых мест отдыха горожан. На площади расположен музейно-выставочный комплекс «Россия - Моя история», самый большой в регионе светомузыкальный фонтан и парк военной техники «Патриот».

На участке, прилегающем к площади, активными темпами идет возведение нового жилого комплекса «Российский». Строительство ведет группа компаний «ЮгСтройИнвест». Генеральный директор компании Юрий Иванов рассказал, как развивается этот масштабный проект. Строительство жилого комплекса началось с детского сада-ясель на 160 мест. Сегодня он уже введен в эксплуатацию. Также проектом планировки предусмотрено строительство еще одного детского сада на 300 мест с ясельными группами и школы на 1550 учащихся.

Валентина Матвиенко высоко оценила новые общественные пространства и отметила, что для жителей созданы максимально комфортные условия. Такой подход к освоению городских территорий Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ назвала «верной политикой».

- Все делается для людей, чтобы они жили в комфортных условиях. Ставропольский край – уникальный, и, конечно, у вашего региона есть конкурентные преимущества, - отметила Валентина Матвиенко. - Губернатор Ставрополья и его команда проделали значительный объем работы.

ИСТОЧНИК KP.RU