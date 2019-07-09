На Кубани мужчину осудят за ложный донос
В дежурную часть по Новокубанскому району обратился житель станицы Бесскорбной. Он рассказал, из его дома кто-то вынес мобильный телефон.
Но сотрудники полиции выяснили совершенно другое. Мужчина проходил как фигурант по другому уголовному делу. Он специально спрятал свой мобильный телефон дома и заявил о краже, чтобы ввести в заблуждение правоохранителей.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 УК РФ (Заведомо ложный донос). Ему грозит до двух лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU