СЕГОДНЯ 12:05 2019-07-09T12:05:27+03:00

На Кубани мужчину осудят за ложный донос Фото: Архив "КП"

Он заявил полиции, что у него украли телефон

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В дежурную часть по Новокубанскому району обратился житель станицы Бесскорбной. Он рассказал, из его дома кто-то вынес мобильный телефон.

Но сотрудники полиции выяснили совершенно другое. Мужчина проходил как фигурант по другому уголовному делу. Он специально спрятал свой мобильный телефон дома и заявил о краже, чтобы ввести в заблуждение правоохранителей.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 УК РФ (Заведомо ложный донос). Ему грозит до двух лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU