Первышов рассказал о причинах закрытия Яблоновского моста
Евгений Первышов отметил, что пропускная способность Тургеневского и Яблоновского мостов фактически не меняется, идет только перераспределение потоков транспорта.
- В прошлом году на мосту отремонтировали температурные швы, укрепили его верхнюю часть, но не опоры. Эксперты провели детальное обследование объекта. Выяснилось, что нагрузки от тяжелого транспорта могут привести к полной остановке движения по мосту, из-за чего решили ограничить движение грузового и пассажирского транспорта, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
- По Тургеневскому мосту сможет двигаться любой транспорт. По Яблоновскому - только легковые машины. Также часть междугородних маршрутов поменяет движение и пойдет вдоль шлюзов водохранилища. Новые маршруты совместно с краевым минтрансом мы разработали, - сказал Евгений Первышов.
Стоимость возведения нового моста составит от 7 до 9 миллиардов рублей. Сам город такие деньги не потянет. Это почти треть бюджета Краснодара вместе со всеми дотациями и субсидиями. Поэтому Минтранс России запланировал включить его в проект трехлетнего федерального бюджета. Его поддерживает губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Видеообращение Первышова.Видео: администрация Краснодара
ИСТОЧНИК KP.RU