2019-07-09T12:23:30+03:00
Общество

Первышов рассказал о причинах закрытия Яблоновского моста

Он записал к гражданам видеообращение [видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Евгений Первышов отметил, что пропускная способность Тургеневского и Яблоновского мостов фактически не меняется, идет только перераспределение потоков транспорта.

- В прошлом году на мосту отремонтировали температурные швы, укрепили его верхнюю часть, но не опоры. Эксперты провели детальное обследование объекта. Выяснилось, что нагрузки от тяжелого транспорта могут привести к полной остановке движения по мосту, из-за чего решили ограничить движение грузового и пассажирского транспорта, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

- По Тургеневскому мосту сможет двигаться любой транспорт. По Яблоновскому - только легковые машины. Также часть междугородних маршрутов поменяет движение и пойдет вдоль шлюзов водохранилища. Новые маршруты совместно с краевым минтрансом мы разработали, - сказал Евгений Первышов.

Стоимость возведения нового моста составит от 7 до 9 миллиардов рублей. Сам город такие деньги не потянет. Это почти треть бюджета Краснодара вместе со всеми дотациями и субсидиями. Поэтому Минтранс России запланировал включить его в проект трехлетнего федерального бюджета. Его поддерживает губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Видеообращение Первышова.Видео: администрация Краснодара

ИСТОЧНИК KP.RU

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