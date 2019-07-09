Первышов рассказал о причинах закрытия Яблоновского моста

СЕГОДНЯ 12:20 2019-07-09T12:23:30+03:00

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Евгений Первышов отметил, что пропускная способность Тургеневского и Яблоновского мостов фактически не меняется, идет только перераспределение потоков транспорта.

- В прошлом году на мосту отремонтировали температурные швы, укрепили его верхнюю часть, но не опоры. Эксперты провели детальное обследование объекта. Выяснилось, что нагрузки от тяжелого транспорта могут привести к полной остановке движения по мосту, из-за чего решили ограничить движение грузового и пассажирского транспорта, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

- По Тургеневскому мосту сможет двигаться любой транспорт. По Яблоновскому - только легковые машины. Также часть междугородних маршрутов поменяет движение и пойдет вдоль шлюзов водохранилища. Новые маршруты совместно с краевым минтрансом мы разработали, - сказал Евгений Первышов.

Стоимость возведения нового моста составит от 7 до 9 миллиардов рублей. Сам город такие деньги не потянет. Это почти треть бюджета Краснодара вместе со всеми дотациями и субсидиями. Поэтому Минтранс России запланировал включить его в проект трехлетнего федерального бюджета. Его поддерживает губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/719201" frameborder="0"></iframe> Видеообращение Первышова.Видео: администрация Краснодара

ИСТОЧНИК KP.RU