2019-07-09T12:38:12+03:00
Общество

На Кубани испортится погода

В Черном море от Анапы до Магри могут формироваться смерчи
Александра ПОДУШКО
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На Кубани испортится погодаНа Кубани испортится погодаФото: Архив "КП"
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По данным Краснодарского ЦГМС филиала ФГБУ«Северо-Кавказское УГМСС», до конца 9 июля, а также 10 июля в Краснодарском крае ухудшится погода.

Синоптики обещают сильный дождь, ливень с грозой, в отдельных пунктах град, шквалистое усиление ветра 20-23 метро в секунду. В акватории Черного моря от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей.

Будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности. Руководители предприятий и организаций предпримут меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций.

Представители экстренных служб советуют соблюдать меры предосторожности: не находиться вблизи водоемов, не оставлять машины под деревьями или искусственными конструкциями.

В кубанской столице ночью 9 июля прогнозируют непогоду. В связи с этим в Краснодаре объявлено штормовое предупреждение. 9 и 10 июля ожидаются ливни с грозой, градом, а также шквалистым усилением ветра до 23 метров в секунду.

Жителям города рекомендуют закрывать форточки и окна в домах, а также в целях безопасности отключить электричество, газ и водопровод.

ИСТОЧНИК KP.RU

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