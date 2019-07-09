В Сочи задержали местного жителя со свертком мефедрона
В дежурную часть Лазаревского района Сочи обратилась местная жительница. Женщина пояснила, что во дворе многоэтажки мужчина продолжительное время что-то ищет.
Сотрудники полиции задержали мужчину. У 31-летнего местного жителя в кармане шорт полицейские нашли сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это мефедрон массой 0,47 грамм.
Задержанный рассказал, что нашел наркотик во дворе многоэтажки в тайнике и хранил для личного употребления.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ему грозит до трех лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.
ИСТОЧНИК KP.RU