2019-07-09T13:01:01+03:00
Происшествия

В Сочи задержали местного жителя со свертком мефедрона

Ему грозит до 3 лет тюрьмы
Александра ПОДУШКО
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В Сочи задержали местного жителя со свертком мефедронаВ Сочи задержали местного жителя со свертком мефедронаФото: Архив "КП"
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В дежурную часть Лазаревского района Сочи обратилась местная жительница. Женщина пояснила, что во дворе многоэтажки мужчина продолжительное время что-то ищет.

Сотрудники полиции задержали мужчину. У 31-летнего местного жителя в кармане шорт полицейские нашли сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это мефедрон массой 0,47 грамм.

Задержанный рассказал, что нашел наркотик во дворе многоэтажки в тайнике и хранил для личного употребления.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ему грозит до трех лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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