В Сочи 10 сентября выберут нового мэра

СЕГОДНЯ 13:15 2019-07-09T13:15:30+03:00

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В Сочи объявили конкурс по отбору кандидатур на должность главы Сочи. Срок полномочий Анатолия Пахомова истекает 8 сентября. Претендентов будет отбирать комиссия из 8 человек.

- Процедуру конкурса разделят на две части. Сначала прием документов и проверка достоверности данных. Те, кто пройдут этот этап, будут допущены к собеседованию, там и будут выясняться знания и готовность кандидата возглавить город, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Городского Собрания Сочи.

Кандидатам будут задавать вопросы. За каждый ответ - определенное количество баллов. Набравшие наибольшее количество выйдут в лидеры. Финалистов вынесут в бюллетень для тайного голосования.

С 30 июля по 29 августа будут принимать документы. Подать их может любой желающий старше 21 года, имеющий высшее образование, и не менее пяти лет руководивший предприятием. Конкурс назначен на 10 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU