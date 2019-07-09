2019-07-09T13:27:08+03:00
Происшествия

В Сочи в суд предано дело об обмане дольщиков на 122 миллиона рублей

В мошенничестве обвиняются 8 человек
Александра ПОДУШКО
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В Сочи в суд предано дело об обмане дольщиков на 122 миллиона рублейВ Сочи в суд предано дело об обмане дольщиков на 122 миллиона рублейФото: Архив "КП"
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В Сочи завершили расследование уголовного дела об обмане дольщиков. Обвинительное заключение утвердил заместитель генпрокурора РФ Андрей Кикоть. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

8 жителей обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

С февраля 2013 года по январь 2017 года, члены ОПГ, незаконно заключали с гражданами предварительные договоры купли-продажи квартир в многоэтажках. Взятые на себя обязательства они не собирались исполнять. Злоумышленники получили от потерпевших 122 миллионов, которыми распорядились по своему усмотрению.

Преступная деятельность была пресечена по результатам проверки проведенной управлением Генеральной прокуратуры РФ в ЮФО совместно с прокуратурой и правоохранительными органами края.

Уголовное дело направлено в Адлерский районный суд Сочи для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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