В Анапе предпринимателю запретили катать отдыхающих на опасном парашюте
В Анапе городская прокуратура обнаружила нарушения в работе пляжного аттракциона. Частный предприниматель оказывал услуги парасейлинга, то есть катал отдыхающих на привязанном к катеру парашюте.
- Вот только мужчина не оформил на этот вид развлечений необходимые документы. У него не оказалось сертификатов, подтверждающих безопасность и качество парашютной системы. Также на борту судна не было специально обученного матроса-спасателя, - сообщили «Регион online» в пресс-службе Анапской межрайонной прокуратуры.
Прокуратура закрыла опасный для туристов бизнес. Чтобы избежать возможных несчастных случаев, сотрудники ведомства парашют изъяли, а яхту предпринимателя опечатали.
Сейчас проводится доследственная проверка, ее результат находятся на контроле надзорных органов.
ИСТОЧНИК KP.RU