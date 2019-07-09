2019-07-09T13:51:48+03:00
Происшествия

В Анапе предпринимателю запретили катать отдыхающих на опасном парашюте

Прокуратура закрыла опасный для туристов бизнес
Александра ПОДУШКО
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В Анапе предпринимателю запретили катать отдыхающих на опасном парашютеВ Анапе предпринимателю запретили катать отдыхающих на опасном парашютеФото: Архив "КП"
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В Анапе городская прокуратура обнаружила нарушения в работе пляжного аттракциона. Частный предприниматель оказывал услуги парасейлинга, то есть катал отдыхающих на привязанном к катеру парашюте.

- Вот только мужчина не оформил на этот вид развлечений необходимые документы. У него не оказалось сертификатов, подтверждающих безопасность и качество парашютной системы. Также на борту судна не было специально обученного матроса-спасателя, - сообщили «Регион online» в пресс-службе Анапской межрайонной прокуратуры.

Прокуратура закрыла опасный для туристов бизнес. Чтобы избежать возможных несчастных случаев, сотрудники ведомства парашют изъяли, а яхту предпринимателя опечатали.

Сейчас проводится доследственная проверка, ее результат находятся на контроле надзорных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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