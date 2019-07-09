2019-07-09T14:00:18+03:00
Звезды

В Краснодаре пройдет фестиваль Geek Picnic-2019

Мероприятие запланировано на 14 и 15 сентября
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре пройдет фестиваль Geek Picnic-2019В Краснодаре пройдет фестиваль Geek Picnic-2019
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В краевой столице около Дворца спорта «Олимп» состоится фестиваль науки, технологий и science-art Geek Picnic-2019. В этом году он пройдет 14 и 15 сентября.

- В этом году территория фестиваля существенно расширилась. Он займет около 20 тысяч квадратных метров. Установят три большие тематические секции, будут работать торговая зона, ресторанный дворик и главная сцена, где состоятся шоу и концерты музыкальных групп, - сообщает «Юг Times».

Как рассказала программный директор Geek Picnic в Краснодаре Анна Ткачева, в этом году на мероприятии мы решили сделать ставку на молодых перспективных музыкантах, которые уже замечены продюсерскими центрами и солидными лэйблами, но также и на имена которых еще только приобретают известность.

В Краснодаре фестиваль проходит третий год подряд. Он состоится при поддержке администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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