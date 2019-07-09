На Кубани мужчину раздавило двумя фурами «Магнита»

СЕГОДНЯ 14:43 2019-07-09T14:45:07+03:00

От травм он скончался на месте

Изменить размер текста: A A

Трагедия произошла 4 июля в поселке Дружелюбном. По предварительным данным, водитель грузовика компании «Магнит» припарковался возле одного из пунктов контроля и вышел из кабины. В это же время грузовик покатился. Мужчина попытался остановить фуру.

- Водителя зажало между двумя грузовиками, - сообщил официальный представитель УМВД Краснодара Артем Коноваленко. – Он скончался до приезда скорой. Погибшему было 48 лет, он житель Кущевского района. Проводим проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU