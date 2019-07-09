На Кубани мужчину раздавило двумя фурами «Магнита»
От травм он скончался на месте
ФОТО: Архив "КП"
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Трагедия произошла 4 июля в поселке Дружелюбном. По предварительным данным, водитель грузовика компании «Магнит» припарковался возле одного из пунктов контроля и вышел из кабины. В это же время грузовик покатился. Мужчина попытался остановить фуру.
- Водителя зажало между двумя грузовиками, - сообщил официальный представитель УМВД Краснодара Артем Коноваленко. – Он скончался до приезда скорой. Погибшему было 48 лет, он житель Кущевского района. Проводим проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU