2019-07-09T14:45:07+03:00
Общество

На Кубани мужчину раздавило двумя фурами «Магнита»

От травм он скончался на месте
Андрей ГОРЕЛОВ
Поделиться:
ФОТО: Архив "КП"ФОТО: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Трагедия произошла 4 июля в поселке Дружелюбном. По предварительным данным, водитель грузовика компании «Магнит» припарковался возле одного из пунктов контроля и вышел из кабины. В это же время грузовик покатился. Мужчина попытался остановить фуру.

- Водителя зажало между двумя грузовиками, - сообщил официальный представитель УМВД Краснодара Артем Коноваленко. – Он скончался до приезда скорой. Погибшему было 48 лет, он житель Кущевского района. Проводим проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новороссийске сап-серфёр спас 5-летнюю девочку, которую уносило в море
Олег Фоменко покинул пост главного тренера ФК «Краснодар»
На Кубани запустят производство велосипедов
На Кубани после ЧП с катером разработают новый закон для контроля за маломерными судами
ВТБ на четверть нарастил портфель привлеченных средств
В Краснодаре пройдет фестиваль Geek Picnic-2019
В Анапе предпринимателю запретили катать отдыхающих на опасном парашюте
В Сочи в суд предано дело об обмане дольщиков на 122 миллиона рублей
В Сочи 10 сентября выберут нового мэра
В Сочи задержали местного жителя со свертком мефедрона
На Кубани испортится погода
1000 фильмов и 101 канал в подарок клиентам «ТНС энерго Кубань» от «Ростелеком» и онлайн-кинотеатра Wink
Первышов рассказал о причинах закрытия Яблоновского моста
На Кубани мужчину осудят за ложный донос