2019-07-09T15:16:01+03:00
Общество

На Кубани после ЧП с катером разработают новый закон для контроля за маломерными судами

Власти могут создать новую межведомственную комиссию
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Комсомольская правдаФОТО: Комсомольская правда
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5 июля в море у поселка Джубга перевернулся прогулочный катер «Атолл», погибли две женщины. Продолжается следствие, но уже известно, что одна из причин трагедии – перегрузка катера. Капитана судна задержали и заключили под стражу.

- Коммерческая деятельность судов на пляжах должна быть четко регламентирована. Министерство ГО и ЧС вместе с министерством курортов поручено провести работу с нормативными документами, чтобы у края появился четкий и эффективный механизм принятия решений, - сообщает пресс-служба администрации края.

Также власти предложили создать межведомственную комиссию с представителями министерств, надзорных органов и муниципалитетов. Сотрудники проверять места проката маломерных судов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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