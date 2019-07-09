На Кубани запустят производство велосипедов

СЕГОДНЯ 15:51 2019-07-09T15:51:17+03:00

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Предприятие будет выпускать 300 тысяч велосипедов в год. Инвестировали в производство 400 млн рублей. Велозавод создаст 250 рабочих мест. Благодаря проекту возродится Крыловский веломотозавод, площади которого сейчас простаивают.

- Запуск производства велосипедов и запчастей к ним будет способствовать достижению целей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», - сообщает пресс-служба администрации края. - Он направлен на достижение доли экспорта продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых товаров к 2024 году до $250 млрд.

ИСТОЧНИК KP.RU