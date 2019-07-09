Олег Фоменко покинул пост главного тренера ФК «Краснодар»
Его назначили наставником второй команды «быков», которая выступает в ФНЛ
ФОТО: сайт ФК "Краснодар"
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Олег Фоменко был главным тренером «черно-зеленых» в сезоне 2018-2019. Фактически руководил командой старший наставник Мурад Мусаев, который в июне получил тренерскую лицензию А и формально может выполнять роль главного тренера. Пока, судя по информации на сайте клуба, он числится старшим наставником.
- В тренерском штабе нашего клуба произошло изменение: «Краснодар-2», выступающий в ФНЛ, возглавил Олег Фоменко. Ранее он входил в тренерский штаб основной команды чёрно-зелёных, - сообщает официальный сайт ФК «Краснодар».
ИСТОЧНИК KP.RU