В Новороссийске сап-серфёр спас 5-летнюю девочку, которую уносило в море

СЕГОДНЯ 16:40 2019-07-09T16:40:25+03:00

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6 июля молодой человек занимался сап-серфином возле «Малой земли». В это же время на матрасе уносило в море 5-летнюю девочку. По словам очевидцев, за ней смотрели родители, потом ее стало уносить в море. Парень догнал матрас с ребенком и отбуксировал его к родителям.

- Сегодня это парень спас ребенка, которого уносило в море на матрасе. Если бы не он, ребенок мог погибнуть, - сообщает паблик «Аноним Новороссийск».

Очевидцы сообщили, что ребенок отдыхал с родителями, в какой-то момент его стало уносить в море. Спасти дитя пытались около 10 человек, но догнать матрас они не могли.

ИСТОЧНИК KP.RU