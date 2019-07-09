2019-07-09T17:27:29+03:00
Общество

В Краснодаре ремонтируют бассейны на Затоне

Купаться там можно будет с 11 июля
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: пресс-служба администрации КраснодараФОТО: пресс-служба администрации Краснодара
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Перерыв в работе связан с заменой оборудования бассейнов. Специалисты монтируют часть трубы, которая подает чистую воду после фильтрации в чаши. Пока наладили циркуляцию, затем перейдут к санобработке. Бассейн откроют для посетителей 11 июля.

- Контроль качества и очистки воды в бассейнах на берегу Затона мы ведем непрерывно. Специалисты берут пробы 5 раз в день. В понедельник, как только выяснилось, что есть отклонения от нормы, мы закрыли бассейны, нашли причину, пришли к выводу, что надо заменить часть оборудования. С четверга бассейны продолжат работать в штатном режиме, - рассказал начальник городского управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.

Бассейны открыты с 9 до 18 с перерывом для очистки воды с 12 до 13 часов. Каждый из них оборудован системами фильтрации и очистки воды. Работать бассейны будут до конца августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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