Орлята сыграют в международном мюзикле

СЕГОДНЯ 17:36 2019-07-09T17:36:44+03:00

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» свыше 100 ребят из России, Венгрии, Франции, Болгарии, Узбекистана, Армении и Египта участвуют в проекте «Международные умные каникулы»

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Программа объединила ребят от 11 до 16 лет, победивших в различных конкурсах проекта «Школа Росатома». В «Орлёнке» мальчишки и девчонки знакомят сверстников с национальными особенностями и культурой своих государств, встречаются с деятелями театра и кино, изучают художественные направления и самобытные ритмы стран в мастерских Центра.

На занятиях «Русский язык для иностранцев» представители делегаций разучивают стихотворения, песни и готовят оригинальные флешмобы. Общение в лагере происходит на русском и английском языках, при помощи элементов универсального языка: жестов, мимики, знаков и схем.

«Международные умные каникулы» – это увлекательное образовательное путешествие, в котором мальчишки и девчонки со всего мира учатся толерантности и уважению к народам, благодаря взаимодействию с представителями различных культур. Здесь, в «Орлёнке», они пробуют себя в искусстве: театре, кинематографе, танце, декоративно-прикладном творчестве, музыке, обмениваются опытом, формируют дружеские отношения, которые являются крепкой основой благополучного сосуществования наших государств», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Самые яркие события проекта освещают орлята, увлечённые публицистикой, совместно с юными журналистами медиа-проекта «Атом ТВ» и интернет-газеты «Rosatom’s COOL». Вместе они создают телевизионные сюжеты, ролики и клипы, делают ежедневные тематические фотографии и ведут дневник о жизни в лагере в социальных сетях и на сайте проекта «Школа Росатома».

Общий итог совместной творческой деятельности участники смены представят в международном мюзикле «Северное сияние», героями которого станут. С командой лучших педагогов Московского Театра-студии «15» ребята постигают азы актёрского мастерства и готовятся к премьере, которая состоится в конце смены. Постановкой руководит актёр, мастер сцены высшей категории, режиссёр, художественный руководитель «Культурного центра им. И.М.Астахова» Дмитрий Бикбаев. Специальный гость мюзикла – актриса Елена Яковлева. Она проведёт с мальчишками и девчонками творческую встречу и выступит с орлятами на одной сцене.

Организаторы: Автономная некоммерческая организация «Центр содействия в реализации социально-культурных, образовательных и благотворительных проектов «Площадка», ВДЦ «Орлёнок».

ИСТОЧНИК KP.RU