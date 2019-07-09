На Кубани в ДТП чуть не погибли трое детей

СЕГОДНЯ 18:20 2019-07-09T18:20:40+03:00

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47-летний водитель из Оренбургской области на «Рено Сандеро», при повороте на серпантине не справился с управлением. Его автомобиль занесло, и машина выехала на встречку, где столкнулась с «Шевроле Круз».

- «Шевроле» управлял 42-летний житель Краснодара, - сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Сочи. – В результате ДТП пострадали трое детей: 12- и 16-летние пассажиры «Рено» и 8-летний ребенок, который ехал в «Шевроле».

ИСТОЧНИК KP.RU