На Кубани в ДТП чуть не погибли трое детей
Авария случилась 9 июля в Сочи
Место аварии\ФОТО: ГИБДД Сочи
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47-летний водитель из Оренбургской области на «Рено Сандеро», при повороте на серпантине не справился с управлением. Его автомобиль занесло, и машина выехала на встречку, где столкнулась с «Шевроле Круз».
- «Шевроле» управлял 42-летний житель Краснодара, - сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Сочи. – В результате ДТП пострадали трое детей: 12- и 16-летние пассажиры «Рено» и 8-летний ребенок, который ехал в «Шевроле».
ИСТОЧНИК KP.RU