На Кубани объявили экстренное предупреждение на побережье Азовского моря

СЕГОДНЯ 18:27 2019-07-09T18:27:50+03:00

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Предупреждение действует и в других районах края. Ранее МЧС сообщило, что 9 и 10 июля на черноморском побережье Кубани ожидаются ливни, ветер до 23 метров в секунду и гроза. Дело дойдет до формирования смерчей от Анапы до Магри. Теперь предупреждение коснулось и районов, которые выходят на Азовское море.

- Со 9 до 12 июля по восточной половине Азовского моря ожидаются сильные дожди с ухудшением видимости до 1-2 километров в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20-23 м/с, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС края.

ИСТОЧНИК KP.RU