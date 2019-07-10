В Краснодаре временно закрыли бассейны на берегу Затона

СЕГОДНЯ 07:24 2019-07-10T10:50:24+03:00

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В Краснодаре в понедельник, 8 июля, закрыли бассейны на Затоне. Здесь специалисты специальной службы меняют оборудование, монтируют часть трубы, которая обеспечивает подачу чистой воды после ее фильтрации обратно в чаши. Во вторник полностью восстановили систему циркуляции. Сегодня, 10 июля, проведут полную очистку воды, санитарную обработку деревянного настила и стеллажей. В четверг бассейны уже откроют для всех желающих.

- Для очистки воды здесь используют специальное оборудование. Современные препараты позволяют поддерживать состояние воды в соответствии с требованиями гигиены и без применения хлора. После дождей и на следующий день бассейны обязательно закрывают для проведения полной очистки воды, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Бассейны состоят из 3 чаш. Места для купания открыты с 09:00 утра до 18:00 с перерывом для очистки воды с 12:00 до 13:00. Также специалисты регулярно проводят санитарную обработку деревянного настила и стеллажей.

Работать бассейны будут до конца августа. Спортивные снаряды и занятия на площадках доступны для всех желающих бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU