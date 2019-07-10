СЕГОДНЯ 07:44 2019-07-10T07:44:53+03:00

Во время прогулки можно увидеть цветы, занесенные в Красную книгу, посмотреть на красоту Главного Кавказского хребта

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В Сочи на Красной Поляне открылся экомаршрут «Альпийские луга». Трасса протяженностью три километра пролегает на высотах от 1900 до 2200 метров над уровнем моря в зоне Цирк-1.

Во время прогулки желающие увидят цветы, занесенные в Красную книгу, и растения-эндемики, а открывающаяся горная панорама впечатляет красотой Главного Кавказского хребта.

- Маршрут проходит по специально оборудованной тропе с указателями и заканчиваются крытой беседкой для отдыха. Здесь средневековые каменные ацангуары – пастушеские сооружения, которые использовались древними горными племенами для загона скота, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Эту прогулку можно совместить с посещением курорта «Горки Город» – горной долины Цирк-2, где до середины июля лежит снег и растут знаменитые кавказские рододендроны.

ИСТОЧНИК KP.RU