СЕГОДНЯ 08:06 2019-07-10T08:06:25+03:00

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В Сочи после ремонта открыли улицу Островского. Специалисты для обновления дорожного полотна использовали высокопрочный щебеночно-мастичный асфальт. Срок службы этого покрытия – не менее 10 лет.

- Раньше на муниципальных дорогах его было запрещено стелить, он применялся только на федеральных дорогах с большой интенсивностью. Но так как у нас город растет, то растет и количество машин. Из-за этого было принято решение в городе стелить точно такой же асфальт, - рассказал директор МКУ «Управление автомобильных дорог г. Сочи» Сергей Бессонов.

- На Островского также был отремонтирован и тротуар, улучшено освещение, кронированы 130 деревьев, спилено 10 сухостоев, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Работы велись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас завершен ремонт уже 15 объектов, еще 18 - в работе.

ИСТОЧНИК KP.RU