В Краснодаре пройдет выставка «Сороковые роковые, военные и фронтовые»
В историческом парке «Россия – Моя история» пройдет выставка «Сороковые роковые, военные и фронтовые».
В экспозицию вошло 32 картины известных кубанских художников. На полотнах изображены представления наших современников о героическом судьбоносном для всего мира времени. Особенностью выставки являются портреты ветеранов войны, которые и в послевоенное время внесли большой вклад в развитие Краснодарского края.
- Проект реализован в рамках краевой акции «75-летию Великой Победы – 75 героических страниц», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства краснодарского края.
Посетители выставки «Сороковые роковые, военные и фронтовые» почувствуют атмосферу жизни военных лет и сохранят память о героическом прошлом наших предков.
Экспозиция продлится с 13 по 11 августа. Ее можно посмотреть по адресу: Конгрессная, 2.
ИСТОЧНИК KP.RU