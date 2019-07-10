В Краснодаре пройдет выставка «Сороковые роковые, военные и фронтовые»

СЕГОДНЯ 08:36 2019-07-10T08:36:14+03:00

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В историческом парке «Россия – Моя история» пройдет выставка «Сороковые роковые, военные и фронтовые».

В экспозицию вошло 32 картины известных кубанских художников. На полотнах изображены представления наших современников о героическом судьбоносном для всего мира времени. Особенностью выставки являются портреты ветеранов войны, которые и в послевоенное время внесли большой вклад в развитие Краснодарского края.

- Проект реализован в рамках краевой акции «75-летию Великой Победы – 75 героических страниц», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства краснодарского края.

Посетители выставки «Сороковые роковые, военные и фронтовые» почувствуют атмосферу жизни военных лет и сохранят память о героическом прошлом наших предков.

Экспозиция продлится с 13 по 11 августа. Ее можно посмотреть по адресу: Конгрессная, 2.

ИСТОЧНИК KP.RU