Температура воды в Черном море 10 июля 2019: в Сочи теплее, чем в Туапсе

СЕГОДНЯ 09:02 2019-07-10T09:02:27+03:00

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«Комсомолка» продолжает следить за тем, как прогрелась вода в Черном море на курортах Краснодарского края сегодня, 10 июля.

10 июля температура воды в Джубге составляет +25,5 градусов, а в Геленджике и Сочи на 0,2 градуса холоднее. В Туапсе термометры показывают отметку в 25,1 градус, а в Новороссийске на 0,3 градуса меньше. А в Анапе водичка прохладная –24 градуса .

В среду на пляжах Азовского побережья, а конкретно в Темрюке температура воды поднялась до отметки 25,8 градусов, в Приморско-Ахтарске -25,8 градусов. В Ейске немного прохладней – 24,8 градуса тепла.

На Черноморском побережье местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, местами и при грозе порывы 12-15 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до 23…28 градусов, на юге до +30.

ИСТОЧНИК KP.RU