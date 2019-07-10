Температура воды в Черном море 10 июля 2019: в Сочи теплее, чем в Туапсе
«Комсомолка» продолжает следить за тем, как прогрелась вода в Черном море на курортах Краснодарского края сегодня, 10 июля.
10 июля температура воды в Джубге составляет +25,5 градусов, а в Геленджике и Сочи на 0,2 градуса холоднее. В Туапсе термометры показывают отметку в 25,1 градус, а в Новороссийске на 0,3 градуса меньше. А в Анапе водичка прохладная –24 градуса .
В среду на пляжах Азовского побережья, а конкретно в Темрюке температура воды поднялась до отметки 25,8 градусов, в Приморско-Ахтарске -25,8 градусов. В Ейске немного прохладней – 24,8 градуса тепла.
На Черноморском побережье местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, местами и при грозе порывы 12-15 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до 23…28 градусов, на юге до +30.
ИСТОЧНИК KP.RU