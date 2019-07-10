На Кубани начальник полиции присваивал себе премии сотрудников

СЕГОДНЯ 09:36 2019-07-10T10:32:38+03:00

Он получил более 190 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

На Кубани начальнику полиции отдела МВД России по Курганинскому району предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ).

- В ноябре 2018 года подчиненным полицейского случаю празднования Дня сотрудника органов внутренних дел начислили премии. Он потребовал, чтобы они передали ему часть от этих денег. В том же месяце обвиняемый получил от начальника отделения дознания, оперуполномоченного и других подчиненных 30 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Также в ноябре-декабре 2018 года мужчина потребовал от начальника отдела лицензионно-разрешительной работы ОМВД по Курганинскому району и его сотрудников часть премий. В тот же период ему передали 160 тысяч рублей.

Уголовные дела соединены в одном производстве. Сотрудник полиции отстранен от занимаемой должности. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю, сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. Проводится служебная проверка. В случае, если вина будет установлена, сотрудника уволят из органов внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU