В Краснодаре расчистят 80 километров ливневок

СЕГОДНЯ 10:03 2019-07-10T10:03:17+03:00

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В краевой столице расчистят 80 километров ливневок. Всю сеть полностью уберут в течение двух лет. Этим будет заниматься специализированная муниципальная служба, которая появилась в июне 2019 года по поручению главы Краснодара.

- Содержание ливневки в Краснодаре десятилетия осуществлялось по остаточному принципу. В результате сегодня она - в неработоспособном состоянии, сети и колодцы заилены практически до самого верха. Теперь, в течении двух лет, предстоит выполнить ее полную очистку, полностью привести в порядок всю сеть, чтобы исключить подтопления городских территорий после каждого дождя, — сказал Евгений Первышов.

- На участке от Герцена и Атарбекова до Гагарина приведут в порядок ливневки протяженностью 245 метров и 17 колодцев. По Атарбекова от Герцена до Тургенева расчистят сети в 220 метров и 44 колодца. На объектах работают две бригады, задействованы комбинированные дорожные машины. Работы планируют выполнить за три дня, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU