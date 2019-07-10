В Тимашевском районе чиновники назначали себе премии

СЕГОДНЯ 10:17 2019-07-10T10:17:01+03:00

Они присвоили себе более 780 тысяч рублей

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Прокуратура Тимашевского района проверила муниципальное бюджетное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства».

Выяснилось, что три начальника организации с 2013 по 2018 самостоятельно издавали приказы о начислении себе премий на общую сумму более 780 тысяч рублей. Должностные лица причинили имущественный ущерб местному бюджету.

Материалы проверки были направлены в следственный орган, возбуждено три уголовных дела по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).

Ход и результаты расследования поставлены прокуратурой на контроль.

- Санкция ч. 3 ст. 160 УК РФ предусматривает наказание, в том числе лишение свободы на срок до 6 лет с дополнительными наказаниями в виде штрафа до 10 тысяч рублей и с ограничением свободы до полутора лет или без таковых, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU