В Туапсе местный житель вырастил 100 кустов конопли
Сотрудники отдела полиции поселка Агой получили информацию о том, что один из местных жителей незаконно выращивает наркосодержащие растения.
В лесном массиве недалеко от дома 47-летнего местного жителя нашли 100 кустов растения, по внешним признакам схожего с коноплей. Они были прополоты и политы. Экспертиза подтвердила, что они являются наркосодержащими.
В отделе полиции мужчина пояснил, что выращивал коноплю для дальнейшего изготовления наркотика.
- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Ему грозит до двух лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.
ИСТОЧНИК KP.RU