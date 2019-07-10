В Туапсе местный житель вырастил 100 кустов конопли

СЕГОДНЯ 10:29 2019-07-10T10:29:41+03:00

Ему грозит до двух лет тюрьмы

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Сотрудники отдела полиции поселка Агой получили информацию о том, что один из местных жителей незаконно выращивает наркосодержащие растения.

В лесном массиве недалеко от дома 47-летнего местного жителя нашли 100 кустов растения, по внешним признакам схожего с коноплей. Они были прополоты и политы. Экспертиза подтвердила, что они являются наркосодержащими.

В отделе полиции мужчина пояснил, что выращивал коноплю для дальнейшего изготовления наркотика.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Ему грозит до двух лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU