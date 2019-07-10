В горах Сочи открыли этно-парк «Шишин двор»

СЕГОДНЯ 10:44 2019-07-10T10:44:42+03:00

Он расположен на высоте более 1000 метров над уровнем моря

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В Сочи на курорте «Роза Хутор» открыли этно-парк «Шишин двор». Он находится на высоте более 1000 метров над уровнем моря, на склоне горы Аибга.

Материал для усадьбы собран из долины Псху. Основным зданием хутора является главный дом. Есть на «Шишином дворе» и пацха.

Туристы могут попробовать вкуснейший горный мед, свежеиспеченные пироги с сыром, аджику и другие угощения. Также можно пройти с пастухами в горы, покормить и поиграться с молодыми козлятами, искупаться в освежающей горной купели.

Попасть на «Шишин двор» можно по тропе «Озерный траверс» курорта «Роза Хутор».

Напомним, в Сочи на Красной Поляне открылся экомаршрут «Альпийские луга». Во время прогулки можно увидеть цветы, занесенные в Красную книгу, посмотреть на красоту Главного Кавказского хребта.

ИСТОЧНИК KP.RU