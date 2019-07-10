Заместителя главы Новопокровского района осудили за махинации с жильем для детей-сирот

СЕГОДНЯ 11:07 2019-07-10T11:07:55+03:00

Ей назначили штраф размере 50 тысяч рублей, с лишением права занимать определенные должности сроком на один год

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Суд вынес приговор в отношении первого заместителя главы Новопокровского района. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей).

Женщина с 24 апреля по 8 августа 2017 года утвердила документ, по которому цены на квартиры для сирот были завышены. Но, несмотря на большую стоимость, приобретаемое жилье не соответствовало санитарным и техническим нормам. Комиссия нашла там множественные нарушения и дефекты, о которых подозреваемая была уведомлена.

Действиями чиновницы бюджету Краснодарского края был причинен ущерб, а дети-сироты остались без нормального жилья.

- Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, с лишением права занимать определенные должности сроком на один год. Также иск прокуратуры района о взыскании с осужденной в пользу бюджета ущерба более 2 миллионов 700 тысяч рублей, - сообщили «КП» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU