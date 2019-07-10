2019-07-10T11:21:42+03:00
Звезды

В «Атамани» пройдет фестиваль «Гострый шампурэц»

Здесь выберут лучший шашлык
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Выставочный комплекс «Атамань» приглашает 13 июля жителей и гостей края на гастрономический праздник «Гострый шампурэц». Фестиваль шашлыка начнется в 12:00 на сцене станичного правления с участием самодеятельных фольклорных коллективов региона.

- Для посетителей будут работать более 30 локаций ремесленных и декоративных мастер-классов, в том числе по гончарному ремеслу, росписи пряников. На подворьях казачьей станицы пройдут развлекательные программы для детей и взрослых, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В 14:00 откроют мангальную площадку на Дурнице, где опытные повара представят свои блюда. Народным голосованием будет выбран лучший шашлык. Здесь же пройдет концерт, на котором будут исполнены самые известные казачьи песни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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